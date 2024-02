Il collegamento tra piccole scosse e grossi terremoti approfondito da uno studio internazionale

Sul Journal of Geophysical Research è stato pubblicato uno studio che indaga il rapporto tra piccole scosse e grossi eventi tellurici. A realizzarlo, congiuntamente, l'Università Sapienza di Roma, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR e l'Università di Atene.

Fore-shocks e Main-shock

Come ormai sappiamo tutti, i terremoti sono l'esito di instabilità meccaniche della crosta terrestre.

La maggior parte dei movimenti tellurici ha bassa intensità ovvero magnitudo inferiore a 2 e in genere non è avvertita né avvertibile dalla popolazione.

Combinando modelli teorici con analisi statistiche, studiando la sismicità degli ultimi 30 anni in California, i ricercatori hanno osservato che i terremoti a bassa/moderata energia - i foreshocks - che precedono quelli violenti - mainshocks - risulterebbero distribuiti su aree molto più ampie di quelle interessate dai semplici "sciami" che non evolvono in un forte terremoto.

Per i ricercatori in presenza di insiemi di terremoti frequenti su una superficie significativa, ci sarebbe in sostanza una maggiore probabilità statistica di un futuro grosso terremoto: la spiegazione sarebbe (e il condizionale non è casuale) in una sorta di effetto domino tra le aree di instabilità (faglie) dei diversi strati.

Se la ricerca fosse confermata da altri studi, come è richiesto nel mondo scientifico, questo significa che per poter avere la possibilità di definire in maniera scientificamente credibile la probabilità di un evento sismico ad alta energia sarebbe necessario focalizzare lo studio sull'equilibrio del sottosuolo e le relazioni tra le diverse aree di instabilità. Solo così sarebbe possibile dare un significato scientifico, in termini probabilistici, ad eventuali insiemi di scosse.

Non va trascurato poi che molti eventi ad alta intensità, come quello avvenuto ad Amatrice nel 2016, non sono stati preceduti da foreshocks bensì da un rallentamento dell'attività sismica.

(Per approfondimenti: Zaccagnino, D., Vallianatos, F., Michas, G., Telesca, L., & Doglioni, C. (2024). Are foreshocks fore‐shocks? Journal of Geophysical Research: Solid Earth).