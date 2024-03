Lotto, due terni sulla ruota di Napoli 'regalano' due vincite per quasi 68mila euro complessivi: i numeri decisivi

Cinquina di vincite in Campania nelle estrazioni del fine settimana tra Lotto e 10eLotto. In particolare, è sempre la provincia di Napoli ad esultare con due concorsi vincenti a Napoli città e una tripletta a Pompei.

Come riporta l'agenzia Agimeg, infatti, venerdì 8 marzo la cifra più alta del Lotto è finita proprio a Napoli città, con 45.000 euro grazie a un terno sulla ruota di Napoli. Decisivi i numeri 5, 19 e 34. Sempre a Napoli e sempre al Lotto, sabato 9 marzo è stata registrata un'altra vincita da 22.500 euro con un altro terno sulla ruota di Napoli: stavolta i numeri sono stati 6, 29 e 44.

Il 10eLotto fa felice Pompei sabato 9 marzo, con una tripletta da 6.300 euro per ciascuna vincita. In tutti e tre i casi è stato giocato e indovinato un solo numero in modalità frequente: 83 nel primo caso, 23 nel secondo e 36 nel terzo.