L'omaggio del tenore Gambi per Maradona: "Te voglio bene assaje" - VIDEO

Grande emozione ieri in occasione dell'inaugurazione della statua per Diego Armando Maradona, realizzata dal maestro Domenico Sepe e collocata - per alcune ore - all'esterno dello stadio intitolato al Pibe de Oro. Tantissime le persone che hanno preso parte alla cerimonia, nonostante la grande pioggia.

Tra questi - oltre a tantissimi tifosi, giunti anche dall'Argentina - gli ex compagni di Maradona, l'ex presidente Ferlaino e l'attuale presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Allo stadio anche un emozionato Diego junior con tutta la sua famiglia.

Tra gli omaggi al "Dio del calcio" anche quello del tenore Giuseppe Gambi che improvvisamente ha intonato Caruso di Lucio Dalla, dedicando - in particolare - le parole del ritornello a Diego. Per lui tanti apllausi per la sorprendente esibizione.