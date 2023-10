Al party più glam e spettacolare dell'autunno 2023: Cira Lombardo e Martina Ferraro inaugurano TuttoSposi

Musica live, sfilate, fiori, luccichii e scenografie da sogno alla Mostra d'Oltemare. Dress code "red long" per le signore e smoking per gli uomini.

Il party più glamour, spettacolare ed esclusivo del mondo del wedding ha aperto ufficialmente giovedì sera Tutto Sposi 2023, la grande kermesse presieduta da Martina Ferrara che si tiene alla Mostra d'Oltremare. Dress code "long red" per le signore e smoking per i signori, la serata è iniziata con il classico taglio del nastro, tra musica dal vivo, Cupido sexy, trampolieri e giocolieri, flash, tanti abbracci e un'infinità di baci.

Firmato dalla grande wedding planner Cira Lombardo, il galà ha avuto come protagonista la famiglia dei suoi partner fornitori, che costituiscono una rete di sinergie capace di portare all'eccellenza. A documentare ogni istante dell’evento decine e decine di fotografi, videomaker e droni di ultima generazione grazie al network di Weddings Luxury, all’Accademia del Wedding e ai media partner Elle Sposa, Sposi Magazine, Wedding Tv e Donna Tv.

Il labirinto dell'amore

“The Love Maze” - Il labirinto dell’amore, il filo conduttore della serata, con grandi effetti scenici tra luci stroboscopiche, glitter, nebbioline odorose, installazioni floreali e luminose e - ovviamente - food (Alba Catering e Eden Banqueting assieme a Tenuta San Domenico, Savoy Beach e per il dessert Lombardi Pasticceri ed Emanuele Frigenti) & beverage (Drink Me e Tanya Future, vini delle Cantine San Salvatore) con le ultime e più spettacolari novità in fatto di drink e cocktail, per una serata magica all'insegna dell'amore. La serata è stata anche un banco di prova per i partecipanti alla terza edizione del Corso avanzato per event creator diretto da Cira Lombardo.

I partner

I fiori: 8 top flower designers campani, Pichs Flower (Peppe Picca), Flover (Massimo Iodice e Rosaria Ungaro), Espedito Rusciano flower (Espedito Rusciano), L’asso dei fiori (Salvatore Borriello e Angela Russo), Iris Flower Design (Pietro e Giuseppe Russo),Garofalo Creazioni (Luigi e Pasquale Garofalo), Carmine Ammaturo, CreazioniFloreali Regina (Francesco e Giuseppe Regina) hanno creato un percorso esperienziale fatto di installazioni scenografiche, ledwall e photoboot, ovviamente nelle nuance dal rosso all’hot pink. Ad allestire il tutto Staging Italia, Allestimenti Le Rose, FG Eventi, Il Progettista di Eventi, Allestimenti D’Errico, G&G Party service e delle aziende di stampa e personalizzazione Sefaro, Publipas, InsanePrintDesign, This is Love. IService audio luci dei Fratelli Pizza. Oltre 200 mila gli steli di fiori freschi ed elementi naturali nelle tonalità del rosso e del rosa utilizzati per le installazioni e forniti dai principali produttori e cooperative campane di fiori: La nuova Floricoltura, Ercolano Flora, Cooperativa del Golfo, Gerardo Basso, Aniello Testa, Florcamp, Flortrade, D’Aniello, S.Antonio Flowers, Lembo, Manna Forniture Wedding.

L'abito: Meravigliosa e radiosa Cira Lombardo era in abito Giada Curti, che ha curato anche i vestiti di alcune hostess, altre erano in abiti Atelier Emé. Make up artist Francesco Riva. Hair style Marianna di Ricci e Capricci.

Auto, inviti e animazioni: Per raggiungere la location c'erano le lussuosissime auto di Noleggi di Lusso e Shine Luxury. Gli inviti al party sono stati realizzati a mano da Eyder Design.

Ad intrattenere gli ospiti la band di Forlenzo con le coreografie e gli spettacoli di Redmonium, il soprano Tonia Langella, il coro gospel The Blue Gospel Singers, le violiniste Elek3, il sax di Ernesto Dolvi e le percussioni di Dj Umberto, assieme alle animazioni di Selfie Box, Selfie 360 Party, All Party, Puerta Balloon, Gemar Balloon, Casinò Party, luminarie Donnarumma.