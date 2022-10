Ottobre: ecco come si presenta il lungomare di Napoli

Napoli meravigliosa questa domenica di metà ottobre: cielo limpido, sole caldo, mare invitante come non mai, e così i turisti si mescolano agli habituée e scogli e spiaggette del lungomare si riempiono di gente in costume. Non pochi quelli che decidono di tuffarsi, nuotare o anche solo camminare immersi in acqua.

Folla anche per lo spettacolo offerto dai pescatori del Golfo, con le loro bancarelle di pescato fresco. Telline, vongole, ostriche (qualcuno non resiste alla tentazione e decide di mangiarle subito, in strada, sul posto), ma anche gli straordinari murici, un tempo diffusissimi e oggi prelibata rarità con la loro carne soda, gronchi ribelli e, ovviamente, tantissimi polipi, di ogni dimensione