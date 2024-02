Il Teatro San Carlo riprodotto con 200mila mattoncini Lego. E' questa l'ultima creazione dell'artista Luca Petraglia, già noto per questo genere di imprese.

Di recente Petraglia aveva riprodotto in Lego anche la Casina Vanvitelliana di Bacoli. In quella occasione i mattoncini utilizzati per realizzare l'opera sono stati 30mila.