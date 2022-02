Il teatro cerca casa "fuori" Napoli

Il teatro cerca casa, la bella iniziativa del drammaturgo Manlio Santanelli per creare una connessione viva tra il teatro e la gente, trasloca. Sarà infatti ospitata con un cartellone di 4 spettacoli, intriganti e provocatori, nello spazio multifunzionale del centro culturale Omniartecaserta, diretto dal maestro e coreografo internazionale Fabrizio Coppo che promuove attività culturali, di formazione, progetti sociali e artistici di rilievo nazionale e internazionale.

Si parte il 26 febbraio con Elisabetta D'Acunzo in Bice chiama Franca risponde Delia, si prosegue il 26 marzo con Gioia Miale e Antonio D'Avino in Piccoli crimini coniugali, il 7 maggio tocca a Mariella Pandolfi e Massimo Mercogliano in Metti una nota al cinema e a chiudere il 21 maggio Ciccio Merolla in Sono solo suono.

Il primo appuntamento della rassegna sarà introdotto da Livia Coletta, organizzatrice de Il Teatro cerca Casa e dal direttore artistico Manlio Santanelli, che presenteranno l'iniziativa e la collaborazione con Omniartecaserta.