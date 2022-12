Tavolini e gazebo: arriva il via libera del Ministero della Cultura

Parere favorevole del Ministero della Cultura alla proposta di AICAST, l Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo guidata da Antonino Della Notte, di estendere fino a giugno del 2023 la possibilità di installare su strade e piazze tavolini, gazebo e dehors liberamente. Il risultato grazie ad un emendamento proposto dal senatore Gianluca Cantalamessa: la proroga è prevista infatti all’interno del decreto “Aiuti Quater” e attende adesso di essere inserita definitivamente nel dispositivo.

"Dagli ultimi dati emerge che migliaia di pubblici esercizi rischiano di chiudere definitivamente con la perdita stimata in oltre duecentomila posti di lavoro per non parlare dell’indotto a essi collegato. Per sostenere il settore era fondamentale – spiega il presidente nazionale AICAST Della Notte - prorogare la norma almeno fino al 30 giugno 2023 con la consapevolezza che arrivare al dicembre 2023 sarebbe ancor più decisivo” conclude Della Notte sottolineando come la misura si è già mostrata efficace aiutando in modo considerevole tutti i pubblici esercizi a fare fronte ai danni causati dalle chiusure per l’emergenza Covid.