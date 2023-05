La versione napoletana di Tango di Tananai "sbanca" sui social: "Poetica" - VIDEO

Una versione in napoletano del successo di Tanana, Tango, sta conquistando sul web. Il cantante, prima del suo concerto a Napoli, aveva chiesto ai fan di proporre una versione in napoletano. Tra queste è spuntata quella di Gabriele Esposito che in pochi giorni è divenatat virale.

Più volte è stata condivisa anche da Tananai che ha commentato: "Mamma mia. E le trombette di festa per lo scudetto in sottofondo rendono tutto ancora più poetico, grazie". "Anno prossimo faccio un corso di napoletano", ha detto il cantante in un altro video dove "mima" il testo in napoletano del suo brano.