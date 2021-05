Christian music: il talent show

Chiuderà a Giugliano questo fine settimana la prima edizione di "Ho scelto te", talent musicale dedicato alla Christian Music che si propone di rilnciare la musica gospel cristiana, con i suoi testi dedicati all'amore universale riarrangiati in chiave pop, al ritmo di un format "familiare".

L’edizione pilota del primo talent nazionale si terrà al centro Uria di Giugliano e vedrà salire sul palco i ventiquattro finalist in due serate ricche di ospiti: direttamente da Made in Sud, l Mavi Gagliardi dei Sud58, da All Toghether Now Antonio Marino e starlette del piccolo schermo. I vincitori dell’edizione 2020-2021 saranno 12, selezionati da un giuria di esperti vocal coach e giornalisti per diventare protagonisti di una compilation corale di brani inediti e di un videoclip musicale, mentre a chi avrà il premio della critica sarà offerta una borsa di studio. Produttore di “Ho Scelto Te” è Luciano Buonfiglio, in arte Nazireo, cantautore pluripremiato della musica Gospel.