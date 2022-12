Taglia il braccialetto della polizia e pubblica il video: polemica social

Il video sta scatenando polemiche in queste ore. Una donna ha pubblicato su Tik Tok il momento in cui, in maniera "artigianale", taglia il braccialetto elettronico con il quale ha scontato una pena detentiva, presumibilmente ai domiciliari. In sovrimpressione, la scritta "Auguri a me". La scena non è sfuggita al parlamentare napoletano Francesco Borrelli, che ha rilanciato il video sulla sua pagina Facebook con il commento: "Questi soggetti continuano a spettacolarizzazione la malavita. Che degrado".

Il video, in realtà, non spiega tutto. Non è chiaro chi sia a tagliare il bracciale, né quale sia l'occasione per farlo. Si può immaginare, e si spera, che si tratti della fine della pena. Pioggia di commenti, molti dei quali fanno notare come tagliare il dispositivo utilizzato per controllare gli spostamenti di un individuo sottoposto a restrizioni della libertà personale sia di per sé un reato perché si danneggia una pubblica proprietà. C'è anche chi ipotizza si tratti di una finzione. Probabilmente, resteremo col dubbio.