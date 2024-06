Dove mangiare il migliore sushi a Napoli per il Gambero Rosso

La bibbia dei gourmand di tutto il mondo presenta una nuova guida interamente dedicata alle eccellenze del sushi, il cibo giapponese più famoso al mondo.

223 gli indirizzi, tra sushi bar, izakaya, fine dining, locali fusion, un’appendice dedicata ai migliori take away e la Campania viene definita, assieme alla Puglia "una rivelazione", in un settore dove "Milano stravince - spiega il Gambero Rosso - per insegne segnalate e premiate".

La nuova edizione della guida contiene anche un comodo glossario illustrato che consente a tutti, neofiti compresi, di capire come comportarsi di fronte alle portate di sushi e anche come riconoscere le preparazioni di qualità.

Chi c'è per la Campania

32 in Italia i ristoranti di sushi premiati con tre bacchette, di cui 4 in Campania:

il Japit di Benevento;

Otoro81 a Napoli il cui itamae - maestro di sushi Ignacio Hidemasa è stato consacrato nel ristretto circuito dei "maestri del sushi" come protagonista di un vero e proprio polo del cibo e del benessere distribuito in 1200 mq nel centro della città con una cucina fusion di altissimo livello;

Umi a Salerno;

Vero Omakase Rooftop a Nola

Omakase = "fidati di me"

Vero Omakase Rooftop - il ristorante giapponese all’interno del Ro World di Nola è un autentico sushi restaurant che da subito ha puntato ad una qualita altissima, grazie alla conduzione dell’itamae di origini brasiliane Gilberto Silva, che ha alle spalle un lungo percorso di formazione tra Europa e Giappone.

La traduzione letterale di "Omakase" è "fidati di me": le preparazioni vengono eseguite e raccontate dal vivo, per un massimo di sei persone alla volta. Diversamente, è possibile accomodarsi in sala, ordinando liberamente à la carte sushi, sashimi e anche di assaggi di cucina tradizionale nipponica, tutto accompagnato da un’ottima carta di vini e mixology d’autore. Tra i piatti più richiesti, Tataki Maguro, tonno leggermente scottato con zenzero fresco, porro e salsa Nikiri, Nigiri Hotate, capasanta con scorza di lime e Uzusukuri, carpaccio di Rombo marinato con salsa ponzu e il menù degustazione Omakase experience: 120 euro a persona per 14 portate, vini e cocktail esclusi.

"È un premio che ci lusinga tantissimo. Il fatto di essere in Campania per me non ha mai significato proporre soltanto tradizione regionale. Qui da noi arrivano persone delle più diverse tipologie e provenienze: italiani, stranieri, manager, appassionati, visitatori di passaggio. Sentivo il bisogno di far sentire accolto ciascuno di loro. Poi c’è stato l’incontro con un maestro di sushi del calibro di Gilberto Silva e l’opportunità di proporci in maniera ancor più internazionale e dinamica: anche il mondo gastronomico giapponese, quello autentico, qui ha trovato lo spazio che merita. Con eleganza e cura dei particolari, com’è nel nostro stile".