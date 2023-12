L'amore ai tempi del rap nel nuovo singolo di Speaker Cenzou

Una Napoli in bianco e nero vista dall'alto è la parte visiva del nuovo lavoro di Vincenzo Artigiano, in arte Speker Cenzou. E' uscito su Youtube e sulle principali piattaforme il suo nuovo singolo: "Suppergiù". Si tratta di una canzone d'amore che non dimentica tutte le influenze del rap di cui Cenzou è considerato, a Napoli e dintorni, indiscusso fondatore dai tempi di Bambino cattivo.