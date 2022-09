Supermercati, dove fare la spesa a Napoli per risparmiare

Rientro dalle ferie amaro per i consumatori che devono prepararsi a fare i conti - nel senso più vero dell'espressione - con aumenti e rincari di ogni genere. Un aiuto viene da Altroconsumo che come di consueto da ormai oltre 30 anni, ha pubblicato i risultati dell'indagine sui supermercati più convenienti divisi per città. La verifica è stata condotta attraverso la raccolta e l’analisi di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane, Napoli compresa, e riserva non poche sorprese.

Come risparmiare il massimo

Scegliendo con attenzione dove comprare cibo, bevande e detersivi, per Altroconsumo una coppia con due figli può riuscire a risparmiare fino ad oltre 3.300 euro all'anno rispetto alla spesa media, stimata in euro 8.850.

Il peso della spesa cambia, ovviamente, in base al modo di riempire il carrello. Per questo troviamo 4 diverse classifiche generali:

con i prodotti più economici con i prodotti di marca, con prodotti a marchio commerciale (del distributore o private label) spesa mista, con tutti i tipi di prodotto.

la classifica Altroconsumo dei supermercati in generale più economici

Il risparmio, spiega Altroconsumo, può andare da un massimo di 3.350 euro acquistando prodotti non di marca nel punto vendita più economico ad un minimo di 240 euro per una spesa mista in iper e super.

Falsi miti

L'inchiesta mette fine una volta per tutte al falso mito che al Sud la vita e il cibo costano di meno. I dati indicano infatti che sono quelle del Sud le regioni dove costa di più fare la spesa in iper o super e catene varie e, nonostante la buona volontà, è più difficile risparmiare, anche muovendosi con saggezza e riempiendo il carrello con prudenza. Circa il 42% delle città meridionali ha prezzi più alti della media italiana.

Dove fare la spesa per risparmiare a Napoli

E a Napoli? Ecco quali sono per Altroconsumo i punti vendita più economici, con tanto di indirizzo: