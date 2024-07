La fortuna bacia ancora Napoli: vinti oltre 500mila euro al Superenalotto

Nessun '6' ma centrato un '5+1' all'estrazione del Superenalotto di oggi. Il fortunato giocatore vince una somma pari a 537.659,62 euro. Inoltre, sono stati realizzati tre '5' da 57.901,81 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 43,6 milioni di euro. La schedina che ha centrato il '5+1' è stata giocata presso una tabaccheria di Napoli, in via Carlo De Marco.

Si tratta dell'ennesima ingente visita a Napoli dopo quella super da oltre 111 milioni di euro dello scorso maggio.