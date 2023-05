Le suore cantano e ballano per il Napoli: le immagini diventano virali - VIDEO

Tutti a Napoli sono come impazziti per il terzo Scudetto. Mentre la squadra deve fare un ultimo piccolo passo pe raggiungere la certezza matematica, in città è già esplosa la gioia. La festa ha coinvolto anche le Suore Francescane della Beata Velotti di Casoria. In un video postato sui social le consacrate, "armate" di strumenti musicali, hanno intonato "Sarò con te". Ma non è tutto. Le ste suore, stando ad altre immagini, hanno anche addobbato a festa - rigorosamente con colori bianco e azzurro - le strutture che le ospiotano.