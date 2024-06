"Se sudo di più, dimagrisco di più?": la risposta del noto personal trainer è virale - VIDEO

Sui social è diventato virale un video pubblicvato da Valentino Tozzi. Il noto personal trainer, bodybuilder professionista, in particolare, ha chiarito - per l'ennesima volta - una questione molto dibattuta: ma sudare di più fa dimagrire di più?.

"Il sudore non è il grasso che stiamo scolando, perdendo... Sarebbe bellissimo, ma purtroppo o per fortuna non è così. Pensate che soprattutto in inverno il nostro corpo consuma più calorie per riscaldarci e quindi consumiamo più adipe e dimagriamo. Cioè, se vuoi dimagrire non è che ti devi mettere la busta dell'immondizia addosso e andare a correre il 15 agosto. Paradossalmente dovresti andare a correre nudo in Alaska. Comunque volevo solo dire che è na str***at sta cosa che se sudi dimagrisci di più".