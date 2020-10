Studente napoletano contagiato dal Covid in campus portoghese: salvo grazie alla telemedicina

Uno studente universitario di Napoli, in Portogallo con il programma Erasmus, è stato contagiato dal Coronavirus.

Nonostante la cura prescritta, le condizioni del giovane hanno cominciato a peggiorare sempre di più, fino a che la madre, allarmata, ha contattato gli esperti del Team Covid di Grazzanise.

I medici casertani si sono subito attivati e, grazie alla telemedicina, hanno capito che qualcosa nel piano terapeutico non funzionava. Così, anche se distanti, hanno trovato la soluzione: lo studente, infatti, sta già meglio.

La storia tutta campana di dedizione, tenacia, preparazione e solidarietà - come riporta CasertaNews - è stata raccontata dal direttore generale dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo, nel corso dell'incontro con la stampa per spiegare la conversione del Melorio di Santa Maria Capua Vetere in Covid Hospital.

"Il ragazzo, risultato positivo qualche giorno fa, aveva avviato una cura - ha spiegato Russo - ma i risultati stentavano ad arrivare. Così la mamma ci ha contattato. Gli specialisti del team Covid di Grazzanise si sono consultati con i colleghi portoghesi verificando che l'approccio terapeutico non era adeguato. Così è stato modificato il piano di terapia ed ora il ragazzo sta meglio".