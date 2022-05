"Tornate ci sono altre buche da asfaltare": l'ironia al passaggio del Giro d'Italia

Oltre alle bici, anche l'ironia corre veloce lungo le strade attraversate dal Giro d'Italia. Il grande successo della tappa di ieri - che hatoccato Napoli e la sua provincia - ha lasciato comunque spazio a qualche "polemica". Come è noto, per il passaggio del Giro in diversi Comuni le strade sono state messe a posto.

Ed è proprio per questo che a Giugliano è comparso un cartello con la scritta: "Tornate ci sono altre buche da asfaltare". La foto del cartello ha fatto subito il giro del web, diventando virale e raccogliendo centinaia di condivisioni e commenti.