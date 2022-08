"Miché" di Tony Tammaro cantata dai protagonisti di Stranger Things: il folle video è virale

Che Tony Tammaro sia bravo da far paura, lo sanno probabilmente anche nel "sottosopra". Ed in effetti le spaventose immagini dell'ultima stagione di Stranger Things si sposano alla perfezione con "Michè", hit indiscussa del re dei tamarri.

Il video di Aldo Jones ("creatore di contenuti, bravo ragazzo e Zio virtuale di tutti"), in cui i protagonisti della serie Netflix cantano e suonano la canzone, sta avendo in queste ore il successo che merita. Guardare per credere.