Rider consegna la pizza alla caserma dei Carabinieri: patente ritirata. Il motivo è incredibile

E' ora di cena e alcuni militari dell'Arma, tutti liberi dal servizio e residenti nella Caserma di Pianura, decidono di farsi portare delle pizze. Quando finalmente le pizze arrivano e aprono il portone non credono ai loro occhi: il rider aveva il casco, il mezzo era a posto - e come poi accertato anche debitamente assicurato - ma stava fumando un vistoso “spinello” alla marijuana, come rivelato dall'inconfondibile odore.

Il rider sapeva di dover effettuare la consegna in una stazione dei carabinieri ma quello che sicuramente non aveva messo in conto è che sarebbe tornato a piedi. Dopo aver ritirato e pagato le pizze, infatti, i militari lo hanno sanzionato per possesso di droga e gli hanno ritirato la patente.