Storie assurde di Napoli e dintorni: in scooter contromano senza casco, patente e assicurazione, cosa fa ai Carabinieri che la fermano

Nel week end una ragazza se ne andava in giro in scooter a Soccavo: fino a qui niente di strano. La giovane procedeva tuttavia senza casco e contromano in una strada pattugliata dai Carabinieri che ovviamente l'hanno fermata.

18 anni, della zona, incensurata, i controlli dei militari hanno consentito di accertare che la ragazza non solo non aveva mai conseguito la patente necessaria per la guida del mezzo ma era anche sprovvista di assicurazione.

Quando i militari le hanno fatto notare le infrazioni commesse, la 18nne prima ha urlato poi ha minacciato i carabinieri quindi ha sferrato due pugni al petto di uno dei militari.

Oltre ad essere multata la giovane è stata denunciata per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.