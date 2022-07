Storie assurde di Napoli e dintorni: dà fuoco allo sportello bancomat usato dalla moglie.

Una donna di Palma Campania sapeva che il marito giocava alle slot. Un passatempo diventato un'ossessione che stava esaurendo i risparmi di famiglia. Così la donna ha iniziato a prelevare ad uno sportello bancomat i soldi depositati sul conto, in modo da metterli da parte per le esigenze fondamentali di casa: bollette, farmaci, cibo. Quando a sua volta ha provato a prendere soldi in banca, ma si è ritrovato al verde, il marito della donna, un incensurato di 36 anni, ha speso gli ultimi euro che aveva per acquistare un po' di benzina. L'ha sparsa quindi sullo sportello bancomat abitualmente utilizzato dalla moglie e ha dato fuoco.

Non ha pensato, però, che le immagini della videosorveglianza presente in zona lo avrebbero incastrato.

Facilmente identificato e rintracciato dai carabinieri della locale stazione, l'uomo è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio