Sting, Spalletti e Christian De Sica nel ristorante dei vip a Sant'Angelo

Il ristorante 'Il Pirata' di Sant' Angelo ad Ischia sempre più luogo di presenze vip. Nei giorni scorsi immortalati in foto il celebre musicista Sting. "Sbaglio o c’è un “Englishman in Sant’Angelo”, al Pirata? Grazie per averci scelto", il commento dei gestori della pagina Facebook del locale ischitano.

Segnalata la presenza in questi giorni a Il Pirata anche di Christian De Sica e dell'ormai ex mister del Napoli Luciano Spalletti.