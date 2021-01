Stephen King a Scampia con Marotta & Cafiero

Stephen King pubblica un suo libro con Marotta & Cafiero, la casa editrice di Scampia da sempre simbolo di napoletanità, riscatto e successo. "Anche in contesti difficili e spesso vittime di pregiudizi, possano maturare realtà di eccellenza che sono motivo di crescita per la comunità e di speranza per chi ci vive - spiega in una nota Francesco Iovino, componente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Campania - La scelta di King, scrittore di fama internazionale, assume un valore particolare data la storia della Marotta & Cafiero, casa editrice dedicata ad Antonio Landieri, vittima del tutto innocente di una faida di camorra".

La Marotta & Cafiero, e in particolare Rosario Esposito La Rossa che la dirige e gestisce, si sono già fatti notare pubblicando autori di assoluto prestigio, ma soprattutto come testimoni della Napoli migliore, quella che non si arrende: "la stragrande maggioranza di chi abita a Scampia - prosegue Iovino - è desiderosa di alimentare il cambiamento che negli ultimi due decenni ha visto questa nostra realtà emanciparsi e dire sempre più un No convinto alla malavita".