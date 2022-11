Stelle Michelin: quali sono i ristoranti di Napoli e della Campania che hanno l'ambitissimo riconoscimento

Sono 385 le stelle che brillano nell'Olimpo della Guida Michelin per il 2023. Pochi e selezionatissimi i nuovi ingressi.

41 in totale il numero dei locali premiato con la stella Michelin in Campania, che si colloca così al secondo posto in Italia per "stelle" dopo la Lombardia che è a quota 51. Ecco quali sono i nomi e dove si trovano, con evidenziati in grassetto le novità

1 stella Michelin - Napoli e Campania

Amalfi - Glicine

Amalfi - La Caravella dal 1959

Amalfi - Sensi - nuovo

Ariano Irpino - Maeba Restaurant - nuovo

Bacoli - Caracol

Capri - Le Monzù

Capri - Mammà

Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù

Conca dei Marini - Il Refettorio

Eboli - Il Papavero

Lacco Ameno - Indaco

Maiori - Il Faro di Capo d'Orso - Andrea Aprea

Massa Lubrense - Relais Blu

Napoli - ARIA

Napoli - George Restaurant

Napoli - Il Comandante

Napoli - Palazzo Petrucci

Napoli - Veritas

Nerano - Taverna del Capitano

Nola - Re Santi e Leoni

Nola - Rear Restaurant

Paestum - Le Trabe

Paestum - Osteria Arbustico

Pompei - President

Positano - La Serra

Positano - Li Galli

Positano - Zass

Quarto - Sud

Ravello - Il Flauto di Pan

Ravello - Rossellinis

Salerno - Re Maurì

Sant'Agnello - Don Geppi

Somma Vesuviana - Contaminazioni Restaurant

Sorrento - Il Buco

Sorrento - Lorelei

Sorrento - Terrazza Bosquet

Telese - La Locanda del Borgo

Torre del Greco - Josè Restaurant - Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda - Oasis - Sapori Antichi

Vico Equense - Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense - Cannavacciuolo Countryside

Due stelle Michelin - Italia

38 in Italia i ristoranti italiani che possono vantare le 2 stelle, evidenziati quelli che si trovano nel nostro territorio:

Anacapri - L'Olivo

Brusciano - Taverna Estia

Campagna Lupia - Antica Osteria Cera

Cervere - Antica Corona Reale

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo

Concesio - Miramonti l'Altro

Cornaredo - D'O

Firenze - Santa Elisabetta

Gargnano - Villa Feltrinelli

Imola - San Domenico

Ischia - daní maison

Licata - La Madia

Longiano - Magnolia

Lonigo - La Peca

Massa Marittima - Bracali

Milano - Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano - Seta by Antonio Guida

Montemerano - Caino

Mules - Gourmetstube Einhorn

Nerano - Quattro Passi

Paestum - Tre Olivi

Penango - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini - Nuovo

Ragusa - Duomo

Roma - Acquolina - Nuovo

Roma - Enoteca La Torre - Nuovo

Roma - Il Pagliaccio

Sarentino - Terra

Senigallia - Madonnina del Pescatore

Taormina - St. George by Heinz Beck - Nuovo

Telese - Krèsios

Tirolo - Castel finedining

Trieste - Harry's Piccolo

Udine - Agli Amici

Venezia - Glam Enrico Bartolini

Verbania - Piccolo Lago

Verona - Casa Perbellini

Viareggio - Il Piccolo Principe

Vico Equense - Torre del Saracino

Tre stelle Michelin

12 i ristoranti che possono vantare le ambitissime 3 stelle, con un unico nuovo ingresso, riservato al napoletano Gennaro Cannavacciuolo, anche se il ristorante su cui la Guida ha apposto la 3a stella - Villa Crespi - si trova ad Orta San Giulio, assai lontana dalla nostra città. E' infatti in provincia di Novara, in Piemonte: