Le buone stelle a Casamarciano

Questa domenica, 11 dicembre, a partire dalle ore 10.00e fino alle ore 13.00, il Gruppo ACLI assieme a Paese Sostenibile e ad altre associazioni della comunità e con il patrocinio del Comune di Casamarciano, allestirà una postazione AIL dedicata alla campagna "Le Buone Stelle" per la vendita delle stelle di Natale, pianta simbolo delle festività, il cui ricavato andrà all'Ail - Associazione italiana per la lotta alle leucemie. "Il nostro impegno al fianco di AIL Napoli Bruno Rotoli va avanti ormai da quasi dieci anni", racconta il presidente di ACLI Casamarciano Andrea Vitale. Numerosi i progetti che vedono AIL impegnata sul territorio, come spiega Pino Vitale, presidente dell’associazione nazionale "I Paesi più Sostenibili d’Italia. E il vicesindaco del Comune di Casamarciano Mariagaia Manzi spiega come l'amministrazione sostiene fortemente le attività associative capaci di coinvolgere la Comunità "per un obiettivo comune di alto profilo, quale è il sostegno alla ricerca per combattere le malattie gravi che ogni anno colpiscono migliaia di persone".

Per chi vuole partecipare alla campagna di raccolta fondi ma non può o non vuole uscire domenica mattina, c'è la possibilità di prenotare la propria buona Stella e di riceverla a casa, come già avvenuto durante il periodo pandemico.