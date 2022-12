Lo scherzo di Stefano De Martino a Herbert Ballerina: lui salta nel sonno (VIDEO)

Il conduttore ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa irruzione nel camerino del comico con due zampognari

E' uno Stefano De Martino in splendida forma quello che stiamo ammirando in questo periodo in "Bar Stella" il programma della seconda serata di Rai 2 che l'ex ballerino di Amici conduce insieme a un gruppo di artisti tra cui Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, il comico molisano diventato famoso con Maccio Capatonda.

Proprio Herbert è stato vittima dello scherzo di De Martino che ha fatto irruzione nel suo camerino, in una pausa dalle prove, con due zampgnari. Luciano stava evidentemente riposando ed è stato colto di sorpresa dall'invasione, tra le risate fragorose del collega. Il video è stato poi postato tra le storie Instagram di Stefano De Martito che ha datto appuntamento ai suoi fan su Rai 2 per la prossima puntata di Bar Stella, realizzato negli studi di Napoli,