Stefano De Martino su Maria De Filippi: "Mi ha cambiato la vita" - VIDEO

Stefano De Martino ieri è stato ospite del programma di Antonella Clerici "È sempre mezzogiorno", L'ex ballerino ha parlato anche dello spettacolo "Da Natale a Santo Stefano" che andrà in onda martedì 26 dicembre alle ore 21:00 su Rai2.

Nel presentare il programma, lo showman ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e quanto la stessa sia stata importante per la sua carriera. "Mi ha cambiato totalmente la vita. Stavo per lasciare la danza. Prima di Amici nulla mi andava bene. Mia madre mi disse: 'Prova ad andare dalla De Filippi. Fallo per me'".

La stessa De Filippi potrebbe essere ospite del programma natalizio condotto da Stefano che anticipa: "Vi racconterò come è andato il provino ad Amici. Non era andato benissimo, ma poi con l'intervento divino tutto si è aggiustato. Se volete più dettagli guardate lo spettacolo".