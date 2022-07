Stefano De Martino al pianoforte per LDA: le immagini emozionano i fan - VIDEO

Stefano De Martino, per annunciare ai suoi fan "l'ingresso" su Tik Tok, ha condiviso un video registrato sul palco del Tim Summer Hits 2022, in partenza ieri sera su Rai Due, insieme a LDA. Il conduttore - che condivide la scena con Andrea Delogu - si è messo al pianoforte accompagnando l'ex allievo di Amici sulle note di Quello che fa male: "Piano B al Tim Summer Hits" scrive l'ex ballerino che in poche ore ha fatto registrare un boom di like e di commenti.