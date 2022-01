Il figlio di Stefano De Martino è juventino. Lui commenta: "Non si può avere tutto dalla vita"

Il figlio di Stefano De Martino è juventino. Il piccolo Santiago - nato dalla relazione con Belen - ha ammesso di non sentirsi napoletano e di adorare la squadra bianconera. Un "vero dramma" per papà Stefano che, tuttavia, perdona senza troppi problemi questo "sgarro" e, anzi, ci scherza sopra.

In un video che sta circolando sui social, qualcuno chiede a Santiago se si sente napoletano e lui risponde di "no". A quel punto interviene Stefano, che spiega: "Io gli dico sempre che anche se non si sente napoletano - perchè è nato a Milano, vive a Milano - che da grande, secondo me, gli piacerà essere un po' napoletano. Poi non tocchiamo il tema calcio perché per me è un tema dolente: mio figlio è juventino. Diciamo che è una sorta di punizione divina, non si può avere tutto dalla vita. Io ho un figlio stupendo, ma è juventino che, a casa di un napoletano, è tutto dire".