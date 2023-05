Stefano De Martino si "mimetizza" tra i tifosi per festeggiare lo Scudetto

Stefano De Martino ha deciso di festeggiare lo Scudetto scendendo in strada tra i tifosi. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, lo showman si è lanciato nella mischia, ma senza farsi riconoscere.

De Martino, infatti, è uscito con il volto coperto da una mascherina di Osimhen e da una sciarpa. In più ha posto sulla testa un cappellino. Il momento è stato condiviso dallo stesso ex ballerino nelle sue storie Instagram.

Le immagini sono diventate subito virali e molti fan le hanno condivise sui social. De Martino, ricordiamo, è in scena con il suo spettacolo al Teatro Augusteo, proprio in via Toledo dove ha festeggiato la vittoria del Napoli.