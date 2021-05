Living Dinosaurs, Stefano De Martino e Biagio Izzo come in "Jurassic Park"

Biagio Izzo e Stefano De Martino ospiti d'eccezione. È stata la scoppiettante partenza del “Living Dinosaurs” alla Mostra d'Oltremare nell'anteprima dell'inaugurazione, avvenuta sabato scorso 22 maggio. I due popolari personaggi tv, dopo il successo di “Stasera tutto è possibile” su Rai Due, hanno dato il via alla fantastica mostra dedicata agli animali preistorici.

Per grandi e piccoli davvero numerosi e incontenibili già durante il primo giorno di apertura, un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Fino al prossimo 31 agosto, con l'organizzazione della Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event e con il patrocinio dell’l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione ed apprendimento per tutti.

La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori potranno dunque provare un'esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti in un parco biologico, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 orario continuo. Il prezzo d'ingresso è di euro 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni.