Stefano De Martino racconta: "Ho venduto due catenine d'oro per andare a fare i provini di Amici"

“Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d'oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l'immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio. Io so che l'amore riempie la vita. Me l'hanno insegnato i miei genitori".

A parlare è Stefano De Martino che ieri è stato ospite a "Che tempo che fa". Il conduttore ed ex ballerino, a Fabio Fazio, ha raccontato pagine importanti della sua vita. "Quando non avevo nulla, sentivo di avere tutto. Dopo Amici sono andato a riprendere le catenine d'oro. Ho frequentato ambienti benestanti e ho conosciuto un sacco di persone che hanno belle case, belle macchine, una bella vita, ma quello che conta è avere la vita piena di stima, rispetto e dignità. Forse è una frase banale, ma dopo la pandemia ci siamo resi conto che tutto ciò su cui possiamo contare sono i nostri affetti".