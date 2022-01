Perde il padre per il Covid, De Martino gli regala una penna: "Per me è importante"

Emozionante, ieri sera, il racconto di Davide a "C'è Posta per Te" che ha perso il padre, già malato di diabete, a causa del Covid. Il rammarico di Davide è quello di non aver detto all'amato genitore di volergli bene. Nel programma di Maria De Filippi viene chiamato dalla madre Enza che gli organizza una sorpresa.

"Lui sapeva quanto lo amavi, vorrebbe vederti sulla strada per la felicità", scrive la donna che chiede anche l'aiuto di Stefano De Martino. L'ex ballerino e conduttore televisivo regala a Davide una penna. "Una persona che non c'è più mi ha regalato una penna - spiega De Martino che aggiunge - in un periodo buio, ho messo nero su bianco tutte le cose che mi facevano male e che non ammettevo neanche a me stesso. Ho lasciato andare via un po' di cose.

Poi è finito l'inchiostro. Ho capito che l'inchiostro di quella penna - racconta - era finito perché il suo compito con me era concluso. Ho ascoltato la vostra storia. Ho ricaricato quella penna e ho deciso che deve proseguire il suo compito con te. Solo tu sai cosa scrivere. Scrivi le cose che ti fanno pesare il cuore e le cose che ti fanno sorridere. Spero che ti faccia lo stesso bene che ha fatto a me", aggiunge Stefano che regala al giovane un viaggio a Parigi con la madre per andare a vedere la Gioconda.