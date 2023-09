Belve, Stefano De Martino: "Non so se io e Belen abbiamo divorziato"

Stefano De Martino si racconta a Francesca Fagnani, ospite di Belve che torna su Rai 2 con il suo programma di successo. E' la prima volta che il conduttore risponderà in tv sulla fine del rapporto con Belen dopo la riappacificazione momentanea.

In un'anticipazione di Belve di stasera Francesca Fagnani chiede all'ex ballerino e conduttore tv: "Ha capito se è divorziato?" chiede. "Secondo me è ridivorziare..." commenta Stefano che, alla considerazione della giornalista secondo la quale lui non sarebbe divorziato: "E toccherà divorziare", afferma.

"Voi fate domanda di divorzio, poi vi rimettete insieme e decade" dice ancora la conduttrice; "Sì, decade e tocca rifare tutto è anche dispendiosa come cosa...". E infine alla domanda "Qual è il suo stato civile?"; "Non so al momento" risponde Stefano.