Stefano De Martino sarà nominato ambasciatore. Ecco quando e perché

"Un onore ed un piacere per me": così Stefano De Martino commenta la notizia e aggiunge "porterò con orgoglio questo importante incarico, fiero di rappresentare un’autentica, inimitabile eccellenza apprezzata in tutto il mondo". Sabato 6 agosto, infatti, intorno alle 21.00, il popolare show man sarà nominato primo Ambasciatore nel mondo della mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone, in apertura della 44esima edizione della Festa della mozzarella promossa dal Comune e dalla Pro Loco “Terre di Cancia e Lanio”.

L’evento sarà preceduto e seguito da tanta musica, da performance e incursioni spettacolari, per celebrare il ritorno della storica Festa di Cancello ed Arnone che ha l'obiettivo di rilanciare l' “oro bianco” come eccellenza del territorio. "Una Festa di tutti e per tutti, in primis per Sua altezza la Mozzarella ed i suoi produttori. Perché quella prodotta da secoli e generazioni sul territorio di Cancello ed Arnone non è una mozzarella ma è La mozzarella” dicono gli organizzatori