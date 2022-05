Napoli ieri&oggi: l'antica stazione Garibaldi

La porta della città non ha sempre avuto la conformazione attuale. Nel 1867 fu inaugurata la stazione storica in stile rinascimentale, demolita un secolo dopo

La storia di piazza Garibaldi è legata a doppio filo a quello della stazione centrale. Prima del 1860, però, in quel luogo non c'era alcuno scalo ferroviario. Napoli era servita da due stazioni, entrambe collocate su quello che oggi conosciamo come corso Garibaldi.

Solo nel 1867, fu realizzata una stazione centrale in quella che poi prese il nome di piazza Garibaldi. Si trattava di un edificio in stile rinascimentale con colonnato e rigogliosi giardini di fronte. Dal 1925, però, l'aumento del traffico ferroviario portò a una profonda trasformazione che dura ancora oggi.