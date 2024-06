Stash, il "meme" con Carlo Conti e Andrea Delogu diventa virale: le immagini

La prima puntata di Tim Summer Hits in prima serata su Rai Uno è stata una lunga sfilata di grandi stelle della musica italiana e di momenti molto divertenti. Uno di qeusti ha come protagonista Stash.

Sul palco arrivano i The Kolors e, dopo che la band si è esibita, Andrea Delogu ricorda che il frontman - Stash, appunto - è “uno dei canti più memati al mondo”, e quindi che fa il cantante più “memato”? Li coinvolge entrambi nel creare lì per lì un futuro meme con una posa piuttosto buffa che, in poche ore, ha iniziato a girare alla velocità della luce sul web.