Stash: "La foto immortala mia figlia mentre subisce la prima angheria. Non hanno avuto cuore neppure di una neonata"

Stash, frontman dei The Kolors e giudice di Amici, denuncia un episodio avvenuto presso l'aeroporto di Pescara alla compagna Giulia Belmonte e alla loro figlioletta, Grace, di soli 5 mesi. "Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti ad un neonato", scrive il musicista sui social. Nel dettaglio, Giulia lamenterebbe carenza di servizio da parte della struttura, tanto da lasciare in attesa lei e la bambina e da far perdere il biglietto aereo valido per entrambe, come riporta Today.it.

Il racconto di Giulia Belmonte

Giulia Belmonte ha pubblicato su Instagram Stories l'accaduto: "Questa mattina avevo un volo sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c'erano problemi con il biglietto. Io (trattata male dal personale, ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio perché ci sono state persone gentili) con una bambina di cinque mesi ad aspettare che gli addetti si degnino di darmi risposte. Alla fine io e Grace siamo tornate a casa. Duecento euro di biglietto buttati al vento e abbiamo dovuto acquistarne un altro".

Lo parole di Stash

Poco dopo è arrivato il post di Stash: "Stai tranquilla amore. Rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi... neanche con il solletico".