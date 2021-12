Ad una napoletana il premio Nostalgia di futuro - Donna è innovazione 2021

13esima edizione di "Donna è Innovazione", manifestazione promossa dall'Osservatorio TuttiMedia, unico network europeo che riunisce i media attuali e le aziende attente alla transizione digitale della comunicazione, quest'anno dedicata al lancio del progetto NewsMedia4Good con cui su punta ad aggregare quanti vogliono sostenere una nuova etica dei media, in cui la sostenibilità economica è considerata prioritaria.

Il premio "Award Nostalgia di Futuro - Donna è Innovazione 2021"

"Per l'impegno profuso ogni giorno nel campo del "deep tech", la nuova frontiera dell'innovazione fondata sull'applicazione in chiave tecnologica di scoperte scientifiche dirompenti, filone fortemente ancorato alla conoscenza, che punta al "game changing", ad un cambio di gioco rivoluzionario nei settori - e nei mercati - di riferimento", il riconoscimento per il 2021 è stato assegnato a Caterina Meglio, origini beneventane ma napoletana di fatto, come ama definirsi, co-founder e Ceo di Materias, la startup napoletana che valorizza i risultati della ricerca in un'ottica di scalabilità industriale, con sede nell'hub di San Giovanni a Teduccio.

Chi è Caterina Meglio

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", Caterina Meglio ha conseguito l'MBA-ISDA. E' stata dirigente tecnologo dell'Istituto delle Tecnologie Applicate al Patrimonio Culturale (ITABC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'aprile 2016. Dal 2013 al 2018 è stata presidente del Conservatorio statale di musica di Benevento "Nicola Sala", dal 2016 al 2019 presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei conservatori statali di musica. Dal 2004 al 2012 ha rivestito l'incarico di direttoregGenerale per l'Italia alla Camera di Commercio Italiana in Canada. Dal 2014 al 2016 è stata responsabile del Programma relazioni istituzionali e internazionali per il Distretto ad alta tecnologia per le costruzioni sostenibili (STRESS). Nel 2016 ha quindi fondato, insieme con altri professionisti, la startup Materias Srl., di cui è amministratore delegato dal 2018. Nel marzo del 2021 è stata insignita come ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana".

A conferire il premio a Caterina Meglio il consiglio di TuttiMedia composto da Franco Siddi (Presidente), Derrick de Kerckhove (Consigliere Scientifico), Enrico Bellini (Google), Angelo Mazzetti (Facebook), Fabrizio Carotti (FIEG), Marina Ceravolo (Rai Pubblicità), Roberto Ferrari (Eni), Raffaele Lorusso (FNSI), Maria Eleanora Lucchin (Mediaset), Raffaele Pastore (UPA). A consegnarlo materialmente, a Roma, presso la sede della FIEG, il presidente Siddi e Maria Pia Rossignaud (direttore responsabile di Media Duemila).