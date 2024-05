Starbucks apre a Napoli: il menu completo, ecco quanto si spende

Grande successo per il primo Starbucks di Napoli. Il locale si sviluppa su due piani con una lunghezza di 300 metri quadrati, in una delle location più affascinanti della città, la Galleria Umberto I. Si tratta del 38esimo locale in Italia, il secondo in Campania (l'altro si trova nel centro commerciale La Reggia).

“Il nostro arrivo in Campania avviene nel massimo rispetto del territorio e delle risorse che collaborano con noi, con la valorizzazione del patrimonio architettonico di ogni store e l’erogazione di corsi di formazione per ciascun dipendente”, ha dichiarato Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy.

Nel menu anche la sfogliatella

Ricco il menu del colosso americano che "guarda" anche alla tradizione italiana. Si parte con una vasta gamma di caffè come la "new entry" Oleato fino per arrivare al famoso Crème Brulée in tre varianti. Ricca anche l'offerta di lievitati dolci come cornetti e treccia. Tra i dolci, ricordiamo, la carta propone anche la tipica sfogliatella napoletana.

Bagel, panini, toast, insalate e croissant salati vanno a comporre, invece, l'offerta rivolta a coloro che amano il salato. Tra le bevande, infine, si trovano anche centrifugati e spremute, oltre ai grandi classici.

Per consultare menu e prezzi, clicca qui menu starbucks napoli