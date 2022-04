La proposta dei tifosi: alleanza tra D10s e San Paolo per tornare a vincere in casa

"Aiutati che D10S ti aiuta, ma se anche San Paolo ci mette la mano è meglio per il Napoli" scrive tra il faceto e il serio il giornalista e commentatore calcistico Peppe Iannicelli su Optima, riportando la voce che circola ormai da qualche tempo tra i tifosi.

Non è vero ma ci credo

In ossequio all'ormai proverbiale "non è vero, ma ci credo" - titolo della commedia in tre atti scritta da Peppino De Filippo nel 1942 - infatti, sono tantissimi i tifosi che hanno notato che lo stadio di Fuorigrotta è diventato avaro di soddisfazioni per l'11 azzurro da quando ne è stato cambiato il nome, mentre i risultati arrivano quando il Napoli è in trasferta.

Questione di mano...

"Mancano ancora tre gara casalinghe al fischio finale della stagione - dice Iannicelli - Il tempo per rimediare c’è. Si riporti in gloria San Paolo e dalla prossima partita contro Roma, che certo in materia di santi è ben messa, si cominci a chiamarlo Stadio San Paolo-Diego Armando Maradona. Il nome sarà un poco lungo e ci vorrà tanto fiato per pronunciarlo tutto attaccato. Ma vincere la Serie A ,vale fare qualche sacrificio. Come si dice? Aiutati che D10S ti aiuta, ma se anche San Paolo ci mette la mano...".