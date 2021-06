A Miliscola il primo Spritz al sapore di mare

La nota start up partenopea Spritzerò tiene a battesimo il suo 11mo locale. L'appuntamento è per questo fine settimana, venerdì 2 luglio, a partire dalle 18.30 a Bacoli nella località marina di Miliscola. Sarà il primo Beach Bar della catena e per l'occasione sarà lanciato il nuovo Spritz Sapore di Mare a base di prosecco, vodka al passion fruit, sciroppo di blue tropical e soda all'acqua marina depurata.

Dieci le diverse tipologie di Spritz in carta, servite in tre differenti tagle di bicchieri (dai due ai sette euro) con le immancabili arachidi in guscio di accompagnamento gratis oltre ad una scelta ampia di snack salati monoporzioni rigorosamente sigillati, nel pieno rispetto delle normative covid in materia di aperitivi.

Open colore arancio

Il nuovo spazio all'aperto ha una superficie di 400mq, di fronte alla spiaggia di Miliscola, ed è arredato con ombrelloni bianchi e sdraio arancioni, in pieno stile lido. Nei prossimi mesi sono previste numerose altre aperture di locali della catena Spritzerò in tutta Italia ad iniziare da Parma, Bari e Caserta e un nuovo store al Vomero.

«La presenza di un servizio di sicurezza privato e una chiara segnaletica assicurerà il distanziamento sociale e il rispetto delle misure Covid-19» afferma Davide Schiano. «Siamo consapevoli che i nostri locali nascono per l’aggregazione sociale e, nel rispetto di tutte le attuali ordinanze, faremo ogni cosa affinché non si snaturi mai il concept della condivisione. Non è il primo evento di inaugurazione dopo il lockdown, quindi siamo preparati. Siamo un’azienda responsabile e professionale: il primo obiettivo è garantire la salute di tutti. Per poter presenziare all’evento sarà necessario mettere il like alla pagina ufficiale Spritzerò Miliscola Beach Bar e cliccare su Parteciperò all’evento di inaugurazione pubblicato su Facebook. Questo ci aiuterà a comprendere anche il numero ipotetico di persone che ci saranno venerdì 2 luglio».