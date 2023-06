La sposa tifa Napoli ma promette: "Al matrimonio vedrò la finale Champions con mio marito interista"

Domani, sabato 10 giugno, l’Inter giocherà una storica finale di Champions, mentre moltissime coppie in tutta Italia celebreranno il proprio matrimonio. Una sfortunata coincidenza, per gli interisti che parteciperanno alle nozze, e che non rinunceranno a guardare la finale dai propri smartphone, alzando la testa tra un brindisi e l’altro. Un compromesso che avverrà per la maggior parte dei matrimoni, ma non a quello di Valeria e Alessandro.

La giovane coppia è diventata famosa nelle ultime due settimane perché lo sposo, grande tifoso interista, aveva chiesto di mettere una TV al ricevimento. La sposa non era del tutto d’accordo, e la notizia aveva diviso l’Italia. I due non sapevano cosa fare: TV o non TV, la Champions si sarebbe comunque “imbucata” al matrimonio, guardata di nascosto su tablet o smartphone.

Per questo Valeria (che, da tifosa del Napoli, capisce bene e condivide con il futuro marito la passione per il calcio) ha deciso di sorprendere il futuro marito con una mossa leggendaria e, con l’aiuto di Ceres, ha scritto il finale di questa storia in grande. Niente TV, niente smartphone, ma un telo gigante e un proiettore, con tanto di frigo piene di Ceres, per godersi la partita in modo leggendario. Alessandro, il marito interista, non se lo aspettava davvero, ed è stato tanto stupito quanto contento.