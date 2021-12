Per Assunta Pacifico serata-evento a Palazzo Caracciolo e Leone d'Oro di Venezia

A soli sette anni ha iniziato a lavorare nella bottega dei genitori, passando intere giornate in piedi, su una cassetta di birra, a pulire cozze: oggi Assunta pacifico è una celebrity di livello mondiale, protagonista della Tv internazionale, con oltre 450mila followers su Facebook e 130mila su Instagram. Il Leone d'oro di Venezia per meriti professionali è adesso un ulteriore riconoscimento per lei e il compagno di vita e lavoro Nunzio Scicchitano, con cui 30 anni fa ha fondato il ristorante in via Foria e noto brand partenopeo ‘A figlia d''o Marenaro.

Il premio va ad aggiungersi all'onorificenza “Les Toques Blanches d’Honneur”, premio alla carriera per i cuochi associati APCI, al premio Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania come imprenditrice esemplare e testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore per raccogliere fondi per la costruzione di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan.

La serata evento

Nell'esprimere gioia e soddisfazione per i premi l’imprenditrice partenopea annuncia una serata-evento a Palazzo Caracciolo, il prossimo 21 dicembre(ore 19), per la presentazione del suo nuovo calendario "Napule è ‘nu regno antico, ‘nu regno ‘e mare”, ispirato all'arte di Caravaggio e più in generale al Barocco napoletano dedicato al mitili e destinato a raccogliere fondi per i bambini del Santobono Pausilipon.

Il discorso a Venezia

"Che emozione sarebbe per i miei genitori vedermi qui. Grazie a loro è iniziato tutto questo: e vorrei dedicare a mia mamma e mio padre, prima di tutto, questo traguardo - ha detto, tra l'altro, Assunta Pacifico alla consegna del Leone d'oro - 30 anni fa, il 16 giugno 1991, ho aperto il mio ristorante 'A Figlia d''o Marenaro, in via Foria. Una delle strade più borboniche di Napoli. Io e mio marito Nunzio, fedele compagno di vita e lavoro, abbiamo affrontato tanti sacrifici, delusioni, problemi. Ancora oggi, non mancano mai difficoltà da superare, ma i nostri sogni sono stati sempre più forti".