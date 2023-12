Spiezia Tyres esempio di imprenditoria di successo a Nola

Il 22 dicembre, il Cavaliere Michele Cutro, affiancato dal Primo cittadino Carlo Buonauro, ha premiato la Spiezia Tyres come esempio di imprenditoria di successo a Nola. Nata nel 2014 per iniziativa di Felice Spiezia, la società ha trasformato un negozio di pneumatici in un capannone da 7.000 mq, offrendo servizi completi e ottenendo il riconoscimento di Centro Driver Pirelli.

Specializzata in pneumatici di alta qualità, la Spiezia Tyres è leader nel settore grazie a partnership con marchi prestigiosi come Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Michelin e Hankook. L'evoluzione da officina a società per azioni con tre punti vendita strategici testimonia la vasta gamma di prodotti e servizi offerti, supportati da oltre 30 operai altamente specializzati e 6 furgoni attrezzati per servizi efficienti.

"Congratulazioni per il vostro straordinario percorso di successo fin dalla fondazione nel 2014, trasformandovi da un negozio di pneumatici in un Centro Driver Pirelli di 7.000 mq. Le vostre partnership con i marchi prestigiosi, l'evoluzione a SPA e la gestione avveduta sono esempi di impegno nell'eccellenza. La vostra presenza consolidata in Campania e le collaborazioni internazionali confermano il vostro ruolo di spicco. L'importante riconoscimento e gli auspici sono meriti ben guadagnati. Congratulazioni per il vostro prestigioso successo", è la motivazione del premio di Cutro.