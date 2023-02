Spiagge ai privati: audizione a Santa Lucia delle associazioni di bagnanti

Audizione questo martedì, 28 febbraio, in tarda mattinata, per i delegati degli oltre 50 gruppi di cittadini che protestano "contro il piano regionale che destina il 70% delle spiagge ai privati", annuncia una nota del consigliere regionale Maria Muscarà precisando che la riunione sarà da remoto e arriva dopo gli incontri a Palazzo Santa Lucia con i balneari, i sindaci e i circoli nautici.

Muscarà precisa quindi che "Le coste sono un diritto inalienabile del cittadino, non devono essere di proprietà di nessuno. Peraltro il canone dei lidi riporta cifre veramente irrisorie, che si rinnovano anno dopo anno. Da un minimo di 50 si arriva ad un massimo di 500 euro al mese, ovvero da circa 600 a massimo 7000 euro all’anno - indica la Muscarà, citando come fonte il ministero delle Infrastrutture (aggiornamento a maggio 2021) - praticamente nulla, mentre i bagnanti spendono minimo 50-70 euro per due persone per un posto pure stretto”.