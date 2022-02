Tesori di Partenope: 4 serate gratuite tra musica e tradizione

4 serate, ad ingresso gratuito, alla scoperta della più autentica tradizione partenopea, troppo spesso dimenticata, tra creatività e innovazione: sono I Tesori di Partenope, in calendario dal 15 al 18 febbraio al teatro Palapartenope. Realizzati con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli, i quattro eventi in programma si ispirano al legame indissolubile, tutto napoletano, tra tradizione e contemporaneo, classici e nuove sonorità, e sono tutti ad ingresso gratuito, ovviamente con prenotazione obbligatoria.

Il programma

La serata d’apertura, il 15 febbraio, è affidata al maestro Daniele Sepe che cura la direzione musicale di Free Tammurriata, miscela esplosiva di linguaggi sonori di tradizione e d'avanguardia con Marcello Colasurdo, Giovanni Mauriello, Rosalba Santoro ed una giovane Emilia Zamuner.

Il 16 sarà la volta di Partenope In Blues: un filo sottile si dipana dalla musica afroamericana ed arriva fino al cuore pulsante di Napoli, rciordando che la nosttra è una città transculturale. Nello Daniele, The Blues Queen, Southbound Cajun And Zyeco Duo e Toto Toralbo & I MiniMali in una staffetta in cui i suoni e le emozioni saranno le indiscusse protagoniste.

Il 17 largo alle donne con Li Ffigliole, uno spettacolo mosaico di voci, melodie e ritmi strumentali per raccontare il patrimonio inestimabile fatto di musiche e riti della città di Napoli e della cultura mediterranea con due interpreti di classe Barbara Buonaiuto e Marina Mulopulos. Un omaggio alle donne in un momento storico in cui l’oltraggio e la violenza nei loro confronti sembrano tristemente crescere.

Il 18, infine, la chiusura della rassegna affidata al maestro Peppe Barra, attore, cantante, musicista, personaggio talentuoso e poliedrico, un narratore e cantore della contemporaneità delle tradizioni, che si esibirà in uno spettacolo che racconta con i testi, con gli occhi e con le mani, con la musica, di una città piena di vita, che aspira alla rinascita. Un abbraccio artistico tra la grandezza e la consapevolezza di autori della tradizione e del presente, con sorpresa speciale: Barra presenterà infatti alcuni brani in anteprima del suo nuovo disco, in uscita in primavera.

A testimonianza di quel forte legame che esiste tra tradizione, suoni ed artigianato, nel foyer del teatro verrà allestita una piccola mostra fotografica con scatti di artigiani al lavoro e saranno presenti artigiani ed aziende del territorio.