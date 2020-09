Si riaccendono i riflettori di The Spark

Dopo la lunga pausa imposta dall'emergenza pandemica, tornano ad accendersi le luci e la musica di The Spark Creative Hub, il centro polifunzionale dedicato al mondo del digitale, della musica e del design di Piazza Bovio. Il primo appuntamento è per il prossimo 30 settembre, ovviamente nel massimo rispetto della normativa anti-covid, a partire dalle 15.00 e fino alle 21.00.

“The Spark riapre con un’energia rinnovata e una nuova squadra, un team giovane e altamente qualificato – anticipa Michela Musto, architetto e designer, una lunga esperienza come docente all'University of Art di Londra, fondatrice del progetto – tante le novità per questo nuovo corso post lockdown. La voglia di rimetterci in gioco è tanta. The Spark Creative Hub è uno spazio libero in cui far fluire idee e innovazioni, tutto quello che bisogna fare è ‘accendere la scintilla’, come si dice in inglese ‘to light the spark’”.

Con un calendario cadenzato in timing da mezz’ora a incontro, il restart prevede un’“Introduzione all’artigianato digitale” quindi con Micol Ferraro sarà esplorato “The Spark Materia Mediterranea”, con Diana Gianguitto l'“Arte contemporanea e avvicinamento alle tecnologie”, con Roberta Fuorvia e Ludovica Bastianini “La fotografia come arte contemporanea”.

Dalle 19 alle 19.30 sarà lo spazio esterno di The Spark a respirare l’arte, con una performance live che vedrà protagoniste le sirene di Trallalà. Sarà poi presentata al pubblico un set di vinili a cura di FatCity.

Tutti gli incontri sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione (www.thesparkhub.it).